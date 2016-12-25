Вячеслав Шушаков: "Колом в конце дал нам шанс, но "Парма" им не воспользовалась"

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (98:105 ОТ) отметил, что в конце команда не воспользовалась шансом сравнять счет. Пермяки в 11-й раз подряд проиграли в турнире.

- В раздевалке сейчас сказал спасибо команде, - приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Шушакова. - Игра состоит из мелких деталей, которые мы, к сожалению, упустили. В концовке Колом дал нам шанс, не забив два штрафных, но мы им не воспользовались. Хочется сказать болельщикам спасибо за то, что после матча все равно поддержали команду аплодисментами. Всех с Новым годом!