18:35 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Вячеслав Шушаков: "Колом в конце дал нам шанс, но "Парма" им не воспользовалась"

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Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (98:105 ОТ) отметил, что в конце команда не воспользовалась шансом сравнять счет. Пермяки в 11-й раз подряд проиграли в турнире.

- В раздевалке сейчас сказал спасибо команде, - приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Шушакова. - Игра состоит из мелких деталей, которые мы, к сожалению, упустили. В концовке Колом дал нам шанс, не забив два штрафных, но мы им не воспользовались. Хочется сказать болельщикам спасибо за то, что после матча все равно поддержали команду аплодисментами. Всех с Новым годом!

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/parma-ustupaet-uniksu-lish-v-overtajme/

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