Владимир Родионов: "Тиг – первый номер, который очень нужен "Автодору"

Президент "Автодора" Владимир Родионов рад подписанию контракта с разыгрывающим защитником Маркизом Тигом. По мнению главы клуба, коррективы в составе вызваны неудачным стартовым отрезком сезона - в 7 матчах Единой лиги ВТБ саратовский коллектив потерпел 6 поражений.

- Неудачный стартовый отрезок сезона вынуждает нас вносить определенные коррективы, - цитирует пресс-служба клуба Родионова. - С кем-то будем расставаться, кого-то приобретать. Американский разыгрывающий Маркиз Тиг – первый номер, который нам очень нужен. Быстрый, активный, с броском. На данный момент и в перспективе он способен убыстрить нашу игру в переходах, мобилизовать команду и набирать очки. С учетом нашего скромного бюджета считаем Тига очень удачным приобретением".