20:05 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Владимир Родионов: "Мы возлагали на Карреру большие надежды"

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Президент "Автодора" Владимир Родионов посетовал, что 24-летний форвард Майкл Каррера не смог  реализовать свой потенциал в российской команде. Сегодня саратовцы объявили об уходе венесуэльского баскетболиста.

– Мы возлагали на Карреру большие надежды, – приводит клубная пресс-служба слова Родионова. – Однако переход из студенческого баскетбола в профессиональный всегда сопряжен с определенными сложностями. К сожалению, венесуэльскому форварду не удалось реализовать свой потенциал в "Автодоре" в полной мере. Желаем успехов Майклу в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2458-avtodor-parted-ways-with-carrera

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