Владимир Родионов: "Мы возлагали на Карреру большие надежды"

Президент "Автодора" Владимир Родионов посетовал, что 24-летний форвард Майкл Каррера не смог реализовать свой потенциал в российской команде. Сегодня саратовцы объявили об уходе венесуэльского баскетболиста.

– Мы возлагали на Карреру большие надежды, – приводит клубная пресс-служба слова Родионова. – Однако переход из студенческого баскетбола в профессиональный всегда сопряжен с определенными сложностями. К сожалению, венесуэльскому форварду не удалось реализовать свой потенциал в "Автодоре" в полной мере. Желаем успехов Майклу в дальнейшей карьере.