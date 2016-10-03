Владимир Родионов: "Автодор" решил дальше не испытывать судьбу"

Президент "Автодора" Владимир Родионов назвал плохую подготовку к сезону причиной увольнения Николайса Мазурса с поста главного тренера команды. Также Родионов выразил поддержку его сменщику Сергею Мокину.

– В связи с неудовлетворительной подготовкой команды к сезону и слабой игрой в первом же официальном матче мы решили дальше не испытывать судьбу и вернуться к проверенному варианту с Сергеем Мокиным на посту главного тренера, – цитирует пресс-служба клуба Родионова. – Он хорошо знает и понимает быстрый "автодоровский" баскетбол, в свое время играл в "Автодоре" и работал здесь главным тренером.

Считаем, что на данный момент лучше Мокина по харизме и пониманию философии игры "Автодора" никого из тренеров нет. Его первым помощником станет Владислав Коновалов, а Владимир Анциферов возглавит молодежную команду и будет готовить игроков для основы.