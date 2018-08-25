Владимир Гомельский: "Уход Хряпы - потеря, которая будет ощущаться ЦСКА весь сезон"

Заслуженный тренер РСФСР Владимир Гомельский считает, что уход Виктора Хряпы станет потерей для ЦСКА​ в новом сезоне. Тем не менее, он рассчитывает, что благодаря грамотной селекции у команды появится больше вариативности.

– Я надеюсь, что вариативность состава армейцев выросла, - цитируют "Известия" Гомельского. - Из новичков клуба мы хорошо знаем Хэкетта и Ухова. Первый долгие годы выступает в Евролиге, за вторым я тоже слежу достаточно давно. Ваня – талантливый мальчик и, я надеюсь, он вольется в состав команды. Боломбоя и Питерса надо обязательно смотреть в деле. Трудно сказать, сколько им потребуется времени, чтобы понять концепцию команды, а Итудису – найти для них место. Очень важный элемент в тренерской философии греческого специалиста – плановые замены, постоянная ротация состава. Кто будет выходить на позиции четвертого номера в стартовой пятерке? Питерс – достаточно молодой игрок. Умеет ли он входить в игру со скамейки и приносить пользу коллективу, пока остается загадкой. Я смотрел ролик с нарезками его лучших моментов перед драфтом НБА, но делать какие-то серьезные выводы рано.

Меньше сомнений у меня вызывает кандидатура Боломбоя. Судя по его статистике в G-лиге, это находка. А для сборной – находка вдвойне. У нас появляется центровой, который умеет играть в защите. И его надо вписать только в нападение, что у нашего тренера Сергея Базаревича получается просто блестяще.

– Как вы отнеслись к расставанию команды с ее многолетним капитаном Виктором Хряпой?

– Хряпа как полевой игрок – уже не потеря для ЦСКА. Он на сходе карьеры. А вот как лидер команды, человек, способный создать настроение в раздевалке, это, естественно, потеря, которая будет ощущаться ЦСКА весь сезон. Будет ли он продолжать карьеру игрока – уже его решение. Но я надеюсь, ЦСКА не забудет все то хорошее, что он сделал для команды. Если Витя решит закончить с профессиональным баскетболом, то место в менеджменте клуба ему найдется.