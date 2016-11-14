Владе Йованович: "Игра с "Цмоки" была очень сложной для "Локомотива"

Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Владе Йованович подчеркнул после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Цмоки" (87:63) выразил удовлетворение результатом встречи. Он также отдал должное сопернику.

– Эта игра была очень сложной для нас, – приводит официальный сайт краснодарской команды слова Йовановича. – У нас были некоторые крупные изменения пару дней назад, мы сменили главного тренера. Поэтому выиграть игру с "Цмоки-Минск" было просто необходимо. Я очень счастлив, что мои игроки понимали ситуацию и правильно отреагировали на нее. Команда сделала 50 подборов, это показывает, что игроки старались изо всех сил. Поздравляю "Локо" и желаю всего самого наилучшего команде и тренеру "Цмоки-Минск".