Виталий Носов: "Швед проводит один из лучших сезонов в карьере"

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов считает, что защитник "Химок" Алексей Швед заслужил награду лучшего игрока месяца в Единой лиге ВТБ. По его мнению, 28-летний игрок - один из лучших атакующих защитников в Европе.

– Швед достоин награды и проводит один из лучших сезонов в своей карьере, – цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Носова. – Слежу за игрой Шведа еще с того момента как он играл в молодежной команде ЦСКА. Алексей, как мне кажется, сейчас на пике своей карьеры. В прошлом сезоне он играл хорошо, но не блестяще, а в этом тащит команду за собой – это один из лучших атакующих защитников Европы, если не лучший. Практически 70 или 80 процентов результативных атак "Химок", проходят при его непосредственном участии. В решающих моментах Алексей берет игру на себя, бросает через руки, забирает практически все подборы. Он абсолютно точно заслуживает этот приз. Желаю ему продолжать в том же духе.