Виталий Фридзон: "Я отлично отношусь к "Локомотиву", хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится"

Атакующий защитник Виталий Фридзон прокомментировал подписание двухлетнего контракта с "Локомотивом".



– Я очень рад стать частью "Локо". Знаю, что клуб давно проявлял ко мне интерес, но, видимо, время пришло только сейчас, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба слова Фридзона. - Я отлично отношусь к "Локомотиву", хорошо знаю главного тренера и думаю, у нас все получится.



Кроме того, на юге замечательные болельщики, играть у вас в составе сборной всегда было удовольствием. Я рад, что теперь "Баскет-Холл" станет и моей домашней ареной. Сделаю все возможное, чтобы помочь Краснодару достичь всех поставленных целей.

Фридзон покинул ЦСКА. Он является лучшим бомбардиром в истории Единой лиги ВТБ