Виталий Фридзон: "У меня были предложения от других клубов перед началом сезона"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон в интервью "Известиям" признался, что раздумывал над сменой команды в межсезонье. 31-летний ветеран подчеркнул, что будет играть за армейцев, пока может приносить клубу пользу.

– Вы довольны своей ролью в команде?

– Я выполняю все, что просит от меня тренер. Неважно, сколько я получаю игровых минут, я выхожу на площадку и выкладываюсь по полной. Ребята это знают. Я всегда готов подстроиться под бросок, отыграть в защите. В нашей команде каждый игрок знает свою роль, в этом и есть наша сила. Да, порой бывают провальные отрезки, но от этого не застрахован никто.

– Перед началом этого сезона вы подписали новый контракт с ЦСКА. Не было мыслей покинуть команду?

– У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА. Пообщался с президентом, тренером и понял, что не стоит выдумывать велосипед. Мы отработали прекрасные три сезона и готовы вместе идти дальше. Пока я чувствую себя хорошо и могу приносить пользу такому топ-клубу, как ЦСКА, то не стоит ничего менять.