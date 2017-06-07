Виталий Фридзон: "С нетерпением жду встречи с "Химками" в финале Единой лиги ВТБ"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон рассказал, что болел за "Химки" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (3-2). Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с подмосковной командой в финале турнира.

Первая встреча между командами пройдет в четверг, 8 июня, в Москве. Фридзон выступал за "Химки" с 2004 по 2013 год и был капитаном команды.

– Конечно, я болел за "Химки" в полуфинале и рад, что команда вернулась в Евролигу, – приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. – "Химки" – мой второй дом, там я был создан как игрок, там провел девять лет, это очень большой срок. Рад за ребят, что добились этой тяжелой победы над "Зенитом", значит, они больше хотели, были сильнее. С нетерпением жду возможности сыграть с "Химками", приехать в подмосковный зал.

Честно скажу, у меня всегда есть ощущение радости, когда я выхожу на паркет в Химках. Сколько всего там было, никогда не забыть, сколько игр, сколько тренировок, мне всегда приятно играть в Химках. Но я игрок ЦСКА и приеду за победой над "Химками".