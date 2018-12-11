Виктор Хряпа: "Я взял паузу в карьере"

Экс-игрок ЦСКА Виктор Хряпа в интервью "Известиям" сообщил, что может возобновить свою карьеру. Форвард в межсезонье не нашел подходящий клуб и сосредоточился на семье.

— Вы закончили карьеру или готовы рассматривать предложения?

– Скажем так: я взял паузу. У меня есть агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский — они продолжают работу по моему трудоустройству.

– Обрад Фимич говорил, что летом у вас было предложение от клуба из чемпионата Испании, но вы отказались переезжать в другую страну из-за семьи…

– Все верно. У меня многодетная семья. Двое взрослых детей уже ходят в школу, в секции. Поэтому мне нужно рассматривать будущий контракт не только со спортивной точки зрения, но с точки зрения интересов моих родных. По этой причине я и отказался от варианта с испанским клубом.

– Также агент сказал, что вы готовы рассмотреть только предложения от московского или петербургского клуба. Если такое предложение поступит, действительно готовы возобновить карьеру?

– Пусть сначала предложат.