Виктор Хряпа: "Я взял паузу в карьере"

Экс-игрок ЦСКА Виктор Хряпа в интервью "Известиям" сообщил, что может возобновить свою карьеру. Форвард в межсезонье не нашел подходящий клуб и сосредоточился на семье.
— Вы закончили карьеру или готовы рассматривать предложения?
– Скажем так: я взял паузу. У меня есть агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский — они продолжают работу по моему трудоустройству.
– Обрад Фимич говорил, что летом у вас было предложение от клуба из чемпионата Испании, но вы отказались переезжать в другую страну из-за семьи…
– Все верно. У меня многодетная семья. Двое взрослых детей уже ходят в школу, в секции. Поэтому мне нужно рассматривать будущий контракт не только со спортивной точки зрения, но с точки зрения интересов моих родных. По этой причине я и отказался от варианта с испанским клубом.
– Также агент сказал, что вы готовы рассмотреть только предложения от московского или петербургского клуба. Если такое предложение поступит, действительно готовы возобновить карьеру?
– Пусть сначала предложат.
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https://iz.ru/820910/timur-ganeev/viktor-khriapa-ia-vzial-pauzu-v-karere