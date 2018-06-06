Вице-президент УНИКСа: "Нас ждет красивый полуфинал с "Химками"

Вице-президент УНИКСа Ольга Ахсанова поделилась ожиданиями "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В полуфинале команда сыграет с "Химками".

- УНИКС очень рад оказаться в "Финале четырех". Это была одна из основных наших задач на сезон, - цитирует вице-президента "Р-Спорт". - В этом сезоне новый формат в Единой лиге ВТБ. Нас ждал непростой четвертьфинал, "Нижний Новгород" оказался очень упорным соперником, с характером. Сейчас мы готовимся к другому сложному и достойному противнику. "Химки" хорошо выступили в Евролиге, в топ-8 вошли. Нас ждет очень сложный и красивый матч.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет 8-10 июня в Москве.