18:58 29 января | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ВЭФ не справился с "Химками" на своей площадке

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" уверенно обыграли рижский ВЭФ (104:90) в гостях. Лучшим по очкам в этой встрече стал защитник латвийского клуба Янис Блумс – 27 баллов, у "Химок" Марко Тодорович набрал 22 очка. Подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице, ВЭФ идет на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ (Рига) – "Химки" – 90:104 (19:21, 26:35, 24:28, 21:20)

В: Блумс (27), Мейерш (20), Мейерис (12)

Х: Тодорович (22), Хамел (20), Швед (17).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". В баскетболе игрок и команда не может набрать баллов, так как их в баскетболе нет в принципе. Это тебе неспорт-кибер, спорт надо знать.

19:04 29 января

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