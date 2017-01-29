ВЭФ не справился с "Химками" на своей площадке

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" уверенно обыграли рижский ВЭФ (104:90) в гостях. Лучшим по очкам в этой встрече стал защитник латвийского клуба Янис Блумс – 27 баллов, у "Химок" Марко Тодорович набрал 22 очка. Подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице, ВЭФ идет на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ (Рига) – "Химки" – 90:104 (19:21, 26:35, 24:28, 21:20)

В: Блумс (27), Мейерш (20), Мейерис (12)

Х: Тодорович (22), Хамел (20), Швед (17).