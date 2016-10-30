11:06 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Зениту" важно выйти из сложного психологического состояния"

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с ВЭФ отметил, что у команды есть определенные трудности. По его словам, соперник способен создать проблемы.

– Сейчас для нас главное – выйти из сложного психологического состояния после обидного поражения в Еврокубке, в этом смысле игра с ВЭФ очень принципиальна для нас, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме, хотя есть определенные трудности с физическим состоянием некоторых игроков.

Наш будущий соперник показывает очень хорошую игру на старте чемпионата – одна гостевая победа над "Химками" говорит о том, что команда имеет хороший, боевой, голодный до побед состав, все игроки играют заряженно и просто нам не будет.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/ct217/70987.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ