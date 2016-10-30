Василий Карасев: "Зениту" важно выйти из сложного психологического состояния"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с ВЭФ отметил, что у команды есть определенные трудности. По его словам, соперник способен создать проблемы.

– Сейчас для нас главное – выйти из сложного психологического состояния после обидного поражения в Еврокубке, в этом смысле игра с ВЭФ очень принципиальна для нас, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме, хотя есть определенные трудности с физическим состоянием некоторых игроков.

Наш будущий соперник показывает очень хорошую игру на старте чемпионата – одна гостевая победа над "Химками" говорит о том, что команда имеет хороший, боевой, голодный до побед состав, все игроки играют заряженно и просто нам не будет.