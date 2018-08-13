Василий Карасев: "Зениту" необходимо усилить заднюю линию"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в интервью клубной пресс-службе рассказал о начинающейся предсезонной подготовке сине-бело-голубых.

– Сегодня и завтра ребята проходят плановый медосмотр, после чего мы отправляемся на первый сбор в Сербию, – сказал Карасев. – Программа предсезонной подготовки для нас не новая, мы по ней готовимся уже не первый год. Все условия для продуктивной работы созданы.

– "Зенит" уже объявил о подписании ряда игроков, стоит ли в ближайшее время ждать новичков в команде?

– Процесс комплектации состава еще не завершен, по определенным позициям мы находимся в стадии переговоров. В первую очередь необходимо усилить заднюю линию, активная работа в этом направлении ведется. Сейчас рассматриваются разные кандидатуры, конкретные фамилии называть не стану, чтобы не сглазить. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством, это касается не только трансферных вопросов. Надеюсь, что в скором времени появятся свежие новости.

В это межсезонье "Зенит" уже пополнили: центровой Джален Рэйнольдс, защитник Филип Скрабб, форвард Джеррод Ютофф, защитник Шон Арманд, форвард Владислав Трушкин, форвард Вадим Панин.