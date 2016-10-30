Василий Карасев: "Зенит" вымотал ВЭФ и смог его додавить"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ВЭФ (90:76) отметил, что его команда измотала соперника, после чего выиграла последнюю четверть с разницей в 16 очков. Для питерской команды эта победа стала четвертой в четырех матчах турнира.

- Выиграли в четвертой четверти достаточно уверенно с преимуществом в 16 очков и контролируя игру, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Хотелось, чтобы не было нервотрепки в начале матча. Но мы изначально играли расширенным составом, что и сказалось в концовке. Мы вымотали ВЭФ и затем сумели его додавить.