22:00 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Зенит" вымотал ВЭФ и смог его додавить"

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ВЭФ (90:76) отметил, что его команда измотала соперника, после чего выиграла последнюю четверть с разницей в 16 очков. Для питерской команды эта победа стала четвертой в четырех матчах турнира.

- Выиграли в четвертой четверти достаточно уверенно с преимуществом в 16 очков и контролируя игру, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Хотелось, чтобы не было нервотрепки в начале матча. Но мы изначально играли расширенным составом, что и сказалось в концовке. Мы вымотали ВЭФ и затем сумели его додавить. 

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/ct217/70994.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ