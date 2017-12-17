Василий Карасев: "Зенит" в концовке матча с "Локомотивом" не справился с Коллинзом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (84:87) отметил, что команда в конце выбрала неправильную тактику. По его словам, не было необходимости спасти игру трехочковыми бросками.

- Мы слишком много проиграли в первых двух четвертях, и для того, чтобы вернуться в игру потратили слишком много сил, - приводит пресс-служба турнира слова Карасева. - В концовке все решила потеря и наша вечная проблема: очень сложно найти, кто может бросить. Зачем-то в концовке попытались трехочковыми спасти эту игру, хотя можно было идти агрессивно набирать свои очки. В концовке не справились с Коллинзом. Чтобы мы не ставили, он решал все за счет индивидуального мастерства.