Василий Карасев: "Зенит" качественно сыграл с УНИКСом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев подчеркнул, что питерцы обыграли УНИКС (109:84) в матче Единой лиги ВТБ за счет качественной игры в нападении. Специалист подчеркнул, что остался доволен выступлением своих подопечных.

– Игрой, в целом, я доволен, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Довольно качественно играли в нападении, не все получалось в защите. За счет агрессии в атаке смогли победить. Хорошо влился в игру Демонте Харпер. Это здорово, когда три человека с периметра могут обострить.

Понятно, что много атак УНИКСа строится через Лэнгфорда, но у казанцев много иностранцев, многие прошли через сборные. Но нам удалось справиться сегодня с отсутствием наших игроков Яниса Тиммы и Аарона Уайта. Сергей Карасев неплохо сыграл.