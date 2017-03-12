23:55 12 марта | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Зенит" качественно сыграл с УНИКСом"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев подчеркнул, что питерцы обыграли УНИКС (109:84) в матче Единой лиги ВТБ за счет качественной игры в нападении. Специалист подчеркнул, что остался доволен выступлением своих подопечных.

– Игрой, в целом, я доволен, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Довольно качественно играли в нападении, не все получалось в защите. За счет агрессии в атаке смогли победить. Хорошо влился в игру Демонте Харпер. Это здорово, когда три человека с периметра могут обострить.

Понятно, что много атак УНИКСа строится через Лэнгфорда, но у казанцев много иностранцев, многие прошли через сборные. Но нам удалось справиться сегодня с отсутствием наших игроков Яниса Тиммы и Аарона Уайта. Сергей Карасев неплохо сыграл.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170312/1117576521.html

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