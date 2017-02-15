Василий Карасев: "Зенит" хочет взять реванш у ЦСКА"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что команда хочет взять реванш. 6 ноября 2016 года питерцы потерпели поражение от армейцев со счетом 56:105.

– Несмотря на то, что у некоторых игроков есть незначительные жалобы по здоровью, думаю, к игре против ЦСКА мы будем готовы полностью готовы и все сильнейшие игроки будут в обойме, тот же Тулсон полностью оправился от травмы и тренируется в общей группе, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Да, так сложилось, что прошлый матч мы играли без сильнейших игроков и потерпели крупное поражение, поэтому на эту встречу ребята настраиваются серьезно и хотят взять реванш. Надеемся на горячую поддержку домашних трибун – при наших болельщиках мы сумеем дать противнику настоящий бой.