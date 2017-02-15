14:31 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Зенит" хочет взять реванш у ЦСКА"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что команда хочет взять реванш. 6 ноября 2016 года питерцы потерпели поражение от армейцев со счетом 56:105. 

– Несмотря на то, что у некоторых игроков есть незначительные жалобы по здоровью, думаю, к игре против ЦСКА мы будем готовы полностью готовы и все сильнейшие игроки будут в обойме, тот же Тулсон полностью оправился от травмы и тренируется в общей группе, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Да, так сложилось, что прошлый матч мы играли без сильнейших игроков и потерпели крупное поражение, поэтому на эту встречу ребята настраиваются серьезно и хотят взять реванш. Надеемся на горячую поддержку домашних трибун – при наших болельщиках мы сумеем дать противнику настоящий бой.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/15/vasiliy-karasev-komanda-khochet-vzyat-revansh/

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