18:31 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Зенит" должен избежать шапкозакидательских настроений"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с "Пармой" предостерег команду от недооценки соперника. По его словам, даже пермская команда способна создать проблемы его подопечным.

– У "Пармы" пока нет побед. Но в последнее время они играют очень неплохо. Показательны игры против УНИКСа и "Автодора", которые перешли в овертайм, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Прекрасно сам знаю, как тяжело играть в Перми, где приходит поддержать свою команду полный зал болельщиков. И если пермяки поймают кураж, могут быть проблемы.

После двух напряженных игр против "Химок" и "Летувос Ритас" главное будет подготовить психологически команду. Чтобы не было шапкозакидательских настроений, чтобы была работа. Если мы отработаем в защите так же, как в последних матчах, то все, думаю, будет хорошо.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/13/vasiliy-karasev-glavnoe-chtoby-ne-bylo-shapkozakidatelskikh-nastroeniy/

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