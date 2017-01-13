Василий Карасев: "Зенит" должен избежать шапкозакидательских настроений"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с "Пармой" предостерег команду от недооценки соперника. По его словам, даже пермская команда способна создать проблемы его подопечным.

– У "Пармы" пока нет побед. Но в последнее время они играют очень неплохо. Показательны игры против УНИКСа и "Автодора", которые перешли в овертайм, – цитирует официальный сайт "Зенита" Карасева. – Прекрасно сам знаю, как тяжело играть в Перми, где приходит поддержать свою команду полный зал болельщиков. И если пермяки поймают кураж, могут быть проблемы.

После двух напряженных игр против "Химок" и "Летувос Ритас" главное будет подготовить психологически команду. Чтобы не было шапкозакидательских настроений, чтобы была работа. Если мы отработаем в защите так же, как в последних матчах, то все, думаю, будет хорошо.