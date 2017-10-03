Василий Карасев: "Зенит" будет выстраиваться по ходу сезона"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев отметил, что команда будет выстраиваться по ходу сезона, поскольку состав в межсезонье был серьезно обновлен. "Зенит" стартует в Единой лиге ВТБ сезона-2017/18 в четверг выездным матчем с казанским УНИКСом. В предыдущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга дошел до полуфинала, где в пяти играх уступил подмосковным "Химкам".

– Команду будем выстраивать по ходу сезона, что будет непросто из-за серьезного обновления состава, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Сейчас мы привлекаем игроков из второй команды. Надеюсь, что эта черная полоса минует, и мы шаг за шагом сможем развиваться. Сейчас необходимо пережить определенные сложности. Самое главное – биться.

Может, у нас будут поражения, но главное – как мы будем играть. Если любой матч будет поднимать команду на ступень выше, то это будет хорошо. У нас не все получилось в межсезонье: ушел ряд игроков, кого-то не смогли подписать, но, думаю, мы будем брать работоспособностью, командным духом, стараясь занять место как можно выше.