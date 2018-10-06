Василий Карасев: "Зенит" будет по итогам сезона не ниже третьего места"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после первого в сезоне матча Единой лиги ВТБ против "Локомотива"​ (64:96) отметил, что команда стартовала в своем стиле. Он уверен, что клуб из Санкт-Петербурга финиширует не ниже третьего места.

– Начали сезон в своем стиле, в прошлом году мы так же уступили УНИКСу, – цитирует пресс-служба клуба Карасева. – Значит будем ни ниже третьего места. Если серьезно, то нам не хватило дня отдыха. Играть выездной матч на второй день после Еврокубка – это очень странно. По сегодняшней встрече было видно, что мы были медленнее "Локомотива", не были достаточно агрессивны, и свою игру показать не смогли. С потерей Арманда уменьшилась ротация и агрессия в нападении с периметра, что сыграло свою роль.

– Какой предварительный диагноз у Карасева?

– Когда тебя бьют наотмашь, то можно получить серьезную травму. Мы потеряли двух забивающих игроков, и теперь надо думать, что делать дальше.

– Какой у "Зенита" есть резерв для усиления?

– Трудно говорить после потери двух игроков основы. Нам нужно это компенсировать командной игрой и более агрессивной защитой. В позиционном нападении мы уступаем соперникам в борьбе за высокие места, тем более, что все очень серьезно усилились. Без быстрой игры мы вряд ли добьемся больших успехов. У того же "Локо" нет основной пятерки и запасных – все игроки равны. Они взяли игроков Евролиги и играют на соответствующем уровне.

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