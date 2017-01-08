Василий Карасев: "Зенит" агрессивно отыграл в защите против "Химок"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Химками" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (114:110) подчеркнул, что команда агрессивно действовала в защите, несмотря на то, что сопернику удалось набрать 110 очков. Также наставник питерцев отметил, что пока сложно с уверенностью утверждать, что форвард Сергей Карасев набрал оптимальную форму.

– Это была нужная домашняя победа над сильным соперником, что особенно приятно после поражений от УНИКСа и "Локо", – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Порадовало, что, несмотря на 110 очков соперника, мы все равно агрессивно отыграли в защите. Просто индивидуально мастерство "Химок" очень высоко, и в начале игры они промахнуться не могли, но в концовке это принесло свои плоды. Из этой защиты мы смогли выбежать в атаку и быстрее двигать мяч, и у нас было больше возможностей для атак.



– Лучший матч Карасева после травмы. Можно сказать, что он уже набрал форму или будет еще лучше?



– Сложно сказать. Понятно, что он много потерял из-за травмы, а бросковое плечо его до сих пор беспокоит. У нас просто нет легких игр, через которые он бы мог набрать форму. Хорошо, что он сегодня так сыграл. Каждому баскетболисту, который играет больше от броска нужно почувствовать эту уверенность, и я буду надеяться, что теперь все пойдет только лучше.



– Справилась ли команда с тем, чтобы закрыть Шведа, который, несмотря ни на что, набрал 29 очков?



– Швед – очень индивидуально сильный игрок, один из лучших в Европе по своему техническому оснащению. Те игроки, которые работали против него, несмотря на эти очки, сделали все на максимум. Возможно, последние 2-3 броска, которые он не попал как раз и случились из-за того, что он подустал.