Василий Карасев: "Закрыв одного Шведа, "Зенит" не может гарантировать себе победу"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Химок" отметил, что в этой игре все будет зависеть от того, как питерцы сыграют в защите и справятся с лидерами соперника. Подмосковная команда идет на третьем месте в турнирной таблице, "Зенит" - пятый.

- Нас ждет серьезная игра, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - "Химки" усилили состав, поменяли игроков и играют сейчас хорошо, все в строю. Поэтому действительно будет сложная игра. Все будет зависеть от нас, как мы сыграем в защите, как справимся с лидерами подмосковной команды. Против такого соперника одной защитой сложно выиграть, нужно обязательно забивать свои свободные мячи. У них хорошая, сбалансированная команда. Есть явный лидер – это Швед, которому нужно уделить особое внимание. Но и остальные игроки не менее опасны. Тот же Пуллен, Роулэнд, Тодорович. Есть и российские ребята: Моня, Вяткин. Закрыв одного Шведа, мы не можем гарантировать себе победу, поэтому нужно играть со всеми, защищаться всей командой и затем выбегать в быструю атаку. Потому что в позиционной игре мы ничем не сильнее "Химок", нам нужно будет навязать сопернику свою игру.