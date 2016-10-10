Василий Карасев: "Все матчи сезона "Зенит" будет играть как на выезде"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев выразил мнение, что смены домашней арены не окажет существенного влияния на посещаемость. По словам специалиста, она будет в большей степени зависеть от выступления команды.

– Нынешний сезон команда будет проводить в "Юбилейном". Вам было не обидно съезжать с "Сибур Арены", которая стала родной для "Зенита"? - вопрос Карасеву.

– Конечно, обидно и совершенно непонятно. Современная баскетбольная арена, может быть, лучшая в России, будет без команды Единой лиги ВТБ и Еврокубка. Спасибо клубному руководству, что успели решить все проблемы вовремя и найти достойную замену – СК "Юбилейный", легендарную по-своему арену для города, но зрители наверняка тоже привыкли к "Сибур Арене", хотя в "Юбилейный" будет проще добираться. В любом случае я думаю, что посещаемость будет зависеть не от зала, а от выступления команды.

– А на игре этот переезд скажется?

– Такие вещи – это кирпичики, которые кладутся в фундамент команды. Получается, что мы все матчи будем играть как будто на выезде. Тренироваться мы будем в совершенно другом зале, а в "Юбилейный" будем приезжать только на игры. Это, конечно, минус. Команды, которые хотят добиться серьезных результатов, тренируются в своих залах, в которых и играют. Будем стараться эти сложности преодолевать, ведь такие вещи зависят уже не от нас.