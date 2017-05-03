Василий Карасев: "ВЭФ - мужики, которых просто так не пройдешь"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над ВЭФ (79:74) во втором матче серии плей-офф заявил, что его подопечные оказались не готовы к стартовому натиску соперника. Счет в серии 2-0 в пользу российского клуба, следующий матч состоится 6 мая в Риге.

– Это был очень сложный матч, - сказал Карасев. - ВЭФ сегодня играл очень хорошо, навязал по-настоящему жесткую борьбу, и оказалось, что команда пока что к этому была не готова.

– Откуда такая разница в первых четвертях? 1 мая команда выиграла стартовую десятиминутку достаточно уверенно.

– Я уже об этом говорил: вышли изначально не полностью готовые, а ВЭФ с первых минут дал бой кость в кость, игроки начали нервничать, пошли глупейшие ошибки и потери, неверные принятие решений. Иногда мы вообще скатывались на индивидуальную игру. По ходу игры приходилось искать состав, хотя понятно, что в 6-7 человек играть очень сложно. Местами мы находили нужные сочетания, но после замен снова случались провалы.

– Поедет ли Лэндри в Ригу?

– Да, поедет.

– Что вы сказали команде в перерыве?

– Главное – донести до команды, что легкой прогулки не будет. В составе ВЭФа собраны мужики, которые поиграли и за границей, которых просто так в четвертьфинале не пройдешь. Опять же Тимма и Карасев не до конца готовы после травм, сейчас они лишь бледные тени самих себя. В концовке победили, во многом благодаря индивидуальным действиям Тулсона.

– Насколько тяжело "Зениту" будет в Риге? ВЭФ дома играет очень хорошо.

– Все зависит от нас. О чем говорить, если мы в первой четверти хорошо отзащищались, но забили всего 10 очков, тогда как команда должна бежать вперед и принимать нормальные решения. 10 очков дома – это смешно. Иначе как каким-то помутнением это объяснить сложно.