Василий Карасев: "Важно было победить "Нижний Новгород" после двух выездных поражений"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (101:88) выразил удовлетворение победой. Специалист отметил, что у команды были перепады в игре.

– Во-первых, после двух выездных поражений и трудностей с составом было важно сегодня победить дома, – приводит официальный сайт турнира слова Карасева. – Хорошо, что вернулся в строй Тимма, смог сыграть Мбакве. Понятно, что сейчас они не в оптимальных кондициях. У нас были перепады в игре: хорошее начало, фаза расслабления, потом снова хорошо играли. Приятно, что местами демонстрировали фирменный баскетбол. Неприятно, что только местами.