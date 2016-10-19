Василий Карасев: "В первой половине игры с "Калевом" у "Зенита" возникли проблемы"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Калевом" (89:73) подчеркнул, что в первой половине встречи у его команды были проблемы из-за неправильного настроя. Специалист подчеркнул, что игроки должны выкладываться на сто процентов с первых минут.

– Предупреждали игроков, что если они не будут выкладываться на все сто процентов с первых минут, то будут проблемы, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Так в первой половине и вышло. Были недоработки в защите, небольшое недопонимание. На фоне того, что мы не попали свои абсолютно свободные броски, а соперник попадал, возникли проблемы. После перерыва мы начали играть в защите и за вторую половину позволили сопернику набрать 29 очков, хотя наш процент нападения все равно оставлял желать лучшего. Но мы перестроились, начали играть более агрессивно из-под кольца, и результат пришел.

– На старте Единой лиги ВТБ "Зениту" выпали достаточно простые соперники. Ближайшим оппонентом нашей команды будет "Автодор". Можно ли его отнести к той когорте соперников, матчами против которых удобно вкатываться в сезон?

– Это самая главная ошибка, на которой сейчас погорели "Химки" и "Локомотив". "Химки" дома проиграли "ВЭФ", а "Локомотив" на своей площадке уступил "Енисею". Это самое страшное заблуждение, которое мы пытаемся выбить из голов наших игроков. Да, может, какие-то команды по именам выглядят не так сильно, но как они будут играть, будет видно только на площадке. Если мы будем выкладываться на сто процентов, делать то, что надо, то проблем быть не должно.

Что касается "Автодора", то он всегда хорошо играет дома при поддержке своих трибун. У них заводная команда, играющая с быстрыми переходами, быстрыми отрывами. Если им дать изначально почувствовать эту игру, то будет очень трудно.