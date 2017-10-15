Василий Карасев: "У "Зенита" одна цель - выиграть дома"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с "Астаной" отметил, что команда не имеет права проиграть на своей площадке. Он также добавил, что "Зенит" будет играть от защиты.

- В составе "Астаны" шесть хороших иностранцев, у них была проблема с ротацией, когда есть 6–7 сильных игроков, но возникают сложности с заменами. Будем играть от защиты, агрессивно, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. - Цель одна – выиграть дома. Матчи на своей площадке мы не имеем права сейчас проигрывать.

Матч "Зенит" - "Астана" состоится сегодня и начнется в 15.30 по московскому времени.