Василий Карасев: "У "Зенита" не осталось сил после первой половины игры"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ от "Химок" (84:90, 2-3) отметил, что судьба серии была решена в третьей и четвертой играх. После двух первых встреч в Санкт-Петербурге "Зенит" вел 2-0, но затем уступил в трех матчах подряд.

– Тяжелая игра. Предвидели, что будет такая ситуация, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Все было решено в третьей и четвертой игре серии. У нас в этой игре не было быстрых отрывов, у ребят не осталось сил после первой половины игры. Было тяжело физически. Маркович играл на уколах. В концовке не забивали ни со штрафных, ни с игры.

Грандиозное спасение "Химок"