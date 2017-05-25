Василий Карасев: "Результат "Зенита" в регулярном сезоне оценю на "хорошо"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Химками" подчеркнул, что положительно оценивает выступление команды в этом сезоне. При этом он отметил, что неудачные матчи тоже были.

– "Зенит" впервые стал вторым в регулярном сезоне. Как оцените этот результат?

– На "хорошо". Для нашей команды это большой результат. Прогресс. Все-таки мы всего третий сезон в лиге. Хотя плохие игры тоже были. Вспомнить хотя бы домашние поражения от УНИКСа и "Локомотива". Не особо доволен и выступлением в Кубках. Если бы они пришлись на конец сезона, результат и там мог быть лучше.

– "Сибур Арена" или "Юбилейный" – где вам комфортнее?

– Не хотелось бы их сравнивать. "Юбилейный" для меня вообще родной зал, а "Сибур" – одна из лучших арен в России. Правда, когда ты играешь и тренируешься на одной и той же площадке – это большой плюс. Мы же работаем на тренировочной базе, а матчи проводим в "Юбилейном". Может быть, из-за этого процент побед у нас в итоге чуть ниже. Ведь визуальные и тактильные ощущения на разных площадках все равно разные: в своем зале с некоторых точек можно и с закрытыми глазами в кольцо попадать. С другой стороны, благодаря этой ситуации "Зенит", возможно, стал лучше играть на выезде. Мы не привязаны к определенному залу – можем выйти и победить в любом. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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