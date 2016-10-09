Василий Карасев: "После большого перерыва "Зенит" сбился на совершенно сумбурную игру"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев отметил, что его команда не лучшим образом начала вторую половину матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Цмоки-Минск" (71:58). Но, по словам специалиста, таймаут помог его команде перестроиться и довести встречу до победы.

– В целом, я не особо доволен игрой, но хорошо, что победили, – цитирует пресс-служба "Зенита" Карасева. – В первой половине мы хорошо сыграли в защите, пропустили лишь 25 очков. У нас были возможности для быстрого перехода в атаку, мы быстро гоняли мяч и, благодаря этому, могли забивать трехочковые.

После перерыва вышли немного расслабленные, допустили четыре потери, даже не доведя дело до атаки. "Цмоки" начал жестче защищаться, а мы на фоне этих потерь сбились на совершенно сумбурную игру. Мы начали играть только от трехочковых, принимали неправильные решения. Ближе к концу матча сказалась и усталость, все же ротация у нас пока не полная без Тулсона и Валиева. На этом фоне хозяева несколько раз убежали, забили пару бросков, сократили отставание до шести очков.

После тайм-аута, где мы всю эту ситуацию разобрали, начали больше играть внутрь. Несколько проходов удались Карасеву, центрил Тимма, сыграл внизу Лэндри, и за счет этого мы смогли победить.