Василий Карасев: "Очень сложно выиграть, не забивая"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ от "Химок" (73:97, 2-1) посетовал на потери у своих игроков. Четвертый матч серии до трех побед пройдет 1 июня.

– Прекрасно понимали, что на паркете "Химок" будет очень сложная игра, и дома, при своих зрителях, они играют лучше, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Карасева. – Мы не справились в защите даже не со Шведом, а с, например, Роулэндом, когда он один в один без заслона "пробивал" наших игроков. Ну и отвратительный процент трехочковых бросков, включая свободные, а также потери: не забивая, выиграть очень сложно. "Химки" показали очень хороший процент: 47 трехочковых, 53 двухочковых. Четвертая четверть уже стала формальностью – берегли силы на следующую игру.

– Можно сказать, что после двух побед у "Зенита" уже не было такого настроя как в первых играх?

– Сложно сказать. Мы немного просели по ротации – отравился и не смог играть Мбакве, нет Харпера, и наши 8-9 номера не показали нужного уровня. Не хватило и выносливости, хотя у лидеров соперника ситуация такая же. Это игра, значит "Химки" сегодня больше хотели выиграть.