Василий Карасев – о поражении от "Химок": "Хочу извиниться за отвратительную игру"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Химок" (80:92) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ извинился за игру своей команды. По словам специалиста, петербургский клуб "отвратительно" начал встречу и безвольно провел первую часть игры.

– Хочу извиниться за отвратительную игру перед журналистами и болельщиками, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Так играть мы не можем. Первая и вторая четверть получились безвольными. Не хочу искать оправдания. Есть объективные и субъективные причины поражения, есть наши ошибки. Главное, что мы отвратительно начали. Против таких команд, как "Химки", нельзя набирать три очка за семь минут.