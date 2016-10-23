Василий Карасев: "Не все игроки "Зенита" набрали оптимальную форму"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (96:90) отметил, что питерская команда чередовала хорошие отрезки игры с ошибками. По его словам, еще не все игроки сине-бело-голубых набрали оптимальную форму на старте сезона.

- Игра получилась тяжелой, как мы и предполагали, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Карасева. - В последнее время все матчи с "Автодором" для нас складываются непросто. Особенно в Саратове, когда черно-белые играют при поддержке своих болельщиков. "Автодор" – куражная команда. Когда она почувствует свою игру, как это произошло сегодня, то остановить ее бывает крайне сложно.

Мы чередовали отрезки хорошей защиты с хорошим переходом, правильные, умные действия в нападении с ошибками и поспешными бросками, в результате которых хозяева немедленно сокращали отставание и убегали в отрывы. Совершенно не справились с Миннератом. В принципе, такой игры от американского форварда мы ожидали, но в некоторых моментах наши баскетболисты в защите не успевали за ним.

Главное, что выиграли. Это только начало. Не все наши игроки еще набрали оптимальную форму. Тулсон провел с командой всего одну тренировку. Сегодня был его первый матч после травмы. Думаю, по ходу сезона мы должны прибавлять.