Василий Карасев: "Многие выходят на ЦСКА с трясущимися руками и ногами"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев выразил разочарование результатом матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА (56:105). По его словам, петербуржцам не хватило оптимального состава.

– Понятно, что такая игра нас не устроила. Когда встречаешься с лучшей командой Европы, надо выходить в полном составе и хорошо готовым, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Карасева. – Нам не хватало двух ведущих игроков, и это сразу сказалось на ротации. Мы меняли игру, у нас была "голой" позиция третьего "номера", мы испытывали проблемы на четвертом. Но это не снимает с нас ответственности. Надо выходить и биться, тогда как многие выходят на ЦСКА, как в мультике бандерлоги против удава Каа, с трясущимися руками и ногами.