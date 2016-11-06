23:35 6 ноября | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "Многие выходят на ЦСКА с трясущимися руками и ногами"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев выразил разочарование результатом матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА (56:105). По его словам, петербуржцам не хватило оптимального состава.

– Понятно, что такая игра нас не устроила. Когда встречаешься с лучшей командой Европы, надо выходить в полном составе и хорошо готовым, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Карасева. – Нам не хватало двух ведущих игроков, и это сразу сказалось на ротации. Мы меняли игру, у нас была "голой" позиция третьего "номера", мы испытывали проблемы на четвертом. Но это не снимает с нас ответственности. Надо выходить и биться, тогда как многие выходят на ЦСКА, как в мультике бандерлоги против удава Каа, с трясущимися руками и ногами.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/tsska-bez-porazhenij/

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