Василий Карасев: "Меня не особо радует стабильность, что мы снова третьи"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над УНИКСом (93:79) в матче за третье место Единой лиги ВТБ отметил, что ему хотелось бы прогресса от своей команды. По его словам, очередное третье место в Единой лиге ВТБ уже не так радует.

- Мне хочется прогресса. Меня не особо радует стабильность, что мы снова третьи, - цитирует Карасева "РИА Новости". - Сегодня мы одержали очень важную для нас победу. За эти три года, когда мы становились третьими, это самое ценное третье место. Мы создавали команду с нуля. Было много травм у нас. В конце сезона мы показывали невнятную игру, приятно, что собрались в концовке. В "Финале четырех" ребята выложились по полной. Мы должны полностью выкладываться на площадке, драться в хорошем смысле слова. Что и происходило в матче за третье место.

Где-то сегодня на УНИКСе сказалось поражение от "Химок" (в полуфинале - ред.). Все-таки это поражение, наверное, обиднее, чем наше от ЦСКА. Сегодня мы играли гораздо раскованнее, чем соперник. Нам удалось сегодня сыграть в тот баскетбол, в который мы должны были играть весь сезон.