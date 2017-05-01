Василий Карасев: "Изначально у "Зенита" был настрой, но на площадке игроки сами соотносят уровень ЦСКА и ВЭФ и расслабляются"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над ВЭФ в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ (93:81) отметил, что у его команды не все получалось на площадке. Также он остался недоволен тем, что при преимуществе в 15 очков его игроки начали расслабляться.

– Приятно, что выиграли первый матч в плей-офф, – это совершенно другой накал, другие нервы, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Многое не получилось, было много недоработок. Мы полностью изучили соперника, но недорабатывали в защите, а в нападении при преимуществе в 15 очков шла фаза расслабления. Видимо, считали, что все уже кончено, за что ВЭФ нас тут же наказывал. У них очень хорошая, сбалансированная команда. С приходом двух новых игроков у них и скамейка стала подлиннее, а их лидеры поиграли в Европе, поэтому самое главное – донести, что легкой прогулки не будет.

– На плей-офф всегда особый настрой, но показалось, что даже в некоторых матчах регулярки против равных команд у игроков было больше драйва. Нет недооценки соперника?

– Мы начали довольно прилично. Сбои пошли, когда мы повели 15 очков. Случились 3–4 потери в быстром отрыве, когда начинали придумывать вещи, которых просто не должно было быть. ВЭФ тут же забивал нам в контратаках, и потом эта дерганая игра продолжилась. Изначально настрой был, но, как бы мы ни доносили до игроков, что нет слабых соперников, они сами соотносят уровень "Химок", ЦСКА, "Локомотива" и ВЭФ. На игру они выходят собранными, но, когда во время матча чувствуют свое превосходство, это все равно сказывается.

– У ВЭФ сегодня совсем не летели броски, особенно штрафные. Что будете делать, если, например, в Латвии у них полетит?

– У нас сегодня со штрафными был тоже полный кошмар, так что в этом компоненте мы сыграли ровно. Что касается бросков, то надо дорабатывать каждый момент. На последних минутах, когда мы переламывали матч, ребята показали, что могут очень прилично работать с тем же Блумсом. Мы успевали, перехватывали мячи, просто надо работать.