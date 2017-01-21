Василий Карасев: "Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Астаной" (105:82) в матче Единой лиги ВТБ остался доволен игрой команды. По его словам, команда не расслабилась, поведя в счете.



– Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией, – цитирует Карасева официальный сайт турнира. – Повели 20 очков, главное - не расслабились. Самое главное, что отыграли и в защите, и в нападении. Было несколько хороших быстрых отрывов. Сыграли хорошо на "больших", а потом грамотно переводили атаки на периметр под трехочковый бросок. В целом игрой я доволен.