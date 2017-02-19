Василий Карасев: "Главное – правильно настроиться на матч с "Нижним"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев считает, что правильный настрой сыграет важну роль в матче Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода". Команды несколько раз играли друг против друга в этом сезоне, поэтому хорошо знакомы. Встреча состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

– После победы над ЦСКА у нас было не так много времени на подготовку к "Нижнему", в Петербурге провели восстановительную тренировку и вылетели на игру, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Понятно, что встреча с армейцами отняла много физических и эмоциональных сил, поэтому главное – правильно настроиться: сейчас начинается самое сложное, о чем я не раз говорил своей команде. Мы должны найти правильные мысли и слова, чтобы настроиться на предстоящий матч. С "Нижним Новгородом" в течение нынешнего сезона мы уже провели достаточно игр, мы знаем, на что способен наш соперник, он также хорошо изучил нас.