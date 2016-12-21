Василий Карасев: "Большую часть матча "Астана" сражалась на равных с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев отдал должное силе "Астаны", с которой его команда сыграла в матче Единой лиги ВТБ, победив со счетом 99:72. Также он остался доволен игрой своих подопечных.

– У "Астаны" сейчас очень хорошая команда, и большую часть матча она сражалась на равных с нами, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Карасева. – Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от УНИКСа и "Локомотива" особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы в нападение. В первой половине на такой скорости мы какие-то броски не реализовали, но во второй наша работа принесла плоды.