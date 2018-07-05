Форвард Евгений Валиев продлил контракт с "Зенитом" на один сезон, информирует официальный сайт клуба. Россиянин выступает в составе команды из Санкт-Петербурга с момента основания клуба и вместе с ней трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата России.

В минувшем сезоне 28-летний форвард стал одним из всего двух игроков "Зенита", который принял участие во всех официальных матчах сине-бело-голубых. Также Валиев стал самым полезным игроком команды во встречах Единой лиги ВТБ по системе +/– с показателем +3,52 в среднем за матч.