Валерий Лиходей: "Позитивно оцениваю свой отъезд из Единой лиги ВТБ"

Российский форвард Валерий Лиходей​, перешедший в "Анвил", позитивно оценивает уход из Единой лиги ВТБ. Тем не менее, по его мнению, уровень чемпионата Италии ниже.

– Можно сравнить чемпионат Италии и Единую лигу ВТБ?

– За счет наличия ЦСКА и "Химок" уровень Единой лиги повыше, чем у серии А.

– До "Орландины" вы успели поиграть в чемпионате Литвы. Получали там удовольствие от баскетбола?

– Литва – баскетбольная страна. Практически все жители следят за игрой, обсуждают ее, СМИ уделяют ей много внимания. Опять же – арены всегда заполняются под завязку, и мне, безусловно, приятно было выступать в такой атмосфере. Но я жил в таком маленьком городе (Кедайняй. – "Известия"), что порой хотелось повеситься от скуки.

– Второй сезон подряд вы будете играть в иностранном чемпионате. Не скучаете по России?

– Иногда скучаю, но новый опыт мне очень полезен. Я позитивно оцениваю свой отъезд из Единой лиги.