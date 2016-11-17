В "Парме" не знают, сократят ли ее бюджет

Генеральный директор "Пармы" Александр Башминов признался, что пока не знает, что клуб будет делать, если его бюджет сократят. По его словам, это возможно после директивы, поступившей в регионы из Москвы. Ранее озабоченность в связи с возможным сокращением выражали представители "Амкара", "Молота-Прикамье" и "Пермских медведей".

– Проблемы есть всегда, и мы готовы их решать, – цитирует "Р-Спорт" Башминова. – Но на сегодняшний день мы столкнулись с неизвестной ранее проблемой под названием "сокращение бюджетного финансирования спортивных клубов в дотационных регионах". Эта директива пришла, как я понимаю, из Москвы. Мы пока просто не знаем, будут ли какие-то шаги в этом плане предприняты на самом деле. Конкретно нам о сокращении пока никто не объявлял. Если оно последует, выход из ситуации все равно придется искать. Но как это делать, я пока я не знаю.

Краевая власть нам абсолютно ничего не должна. Говорить, что кто-то кого-то не обеспечил – несправедливо по отношению к людям, которые возглавляют регион. Ситуация непростая, но нам никто не говорит: "Ребята, извините, вы сами напросились. До свидания, все свободны". Нет, все готовы решать эти вопросы, помогать, изыскивать определенные дополнительные возможности. Есть гарантии, что все будет решено. Краевая и городская власти ищут выход из ситуации, уверяют, что все будет сделано.

Все пермские клубы всегда традиционно перед тем, как заявить какой-то бюджет, защищали его перед министром спорта Пермского края, а потом он заявлял его перед губернатором. В момент этой защиты сразу происходило очень серьезное секвестирование. По факту те бюджеты, на которые спортивные клубы в Прикамье живут, на самом деле являются критическими. Если вдруг у любой из команд эти 20 процентов, о которых идет речь, будут сокращены, их где-то нужно будет находить. Если футбольный и хоккейный клубы могут сказать, что могут продать игроков, то в баскетболе такого рынка нет.