В офисе "Локомотива" прошел обыск

Оперативники провели обыск в штаб-квартире баскетбольного клуба "Локомотив". Президент красно-зеленых Андрей Ведищев подчеркнул, что произошедшее не отразится на деятельности железнодорожников.

– В клубе действительно была проведена проверка на основании некой оперативной информации, полученной правоохранительными органами, – цитируют "Известия" Ведищева. – Причиной стало взаимодействие с одним из контрагентов, к деятельности самого клуба нет никаких претензий. Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные.

Отмечу, что о возбуждении уголовных дел или дел об административных правонарушениях, связанных с деятельностью "Локомотива" или его сотрудников, речь не идет. Информация, что кто-то из сотрудников, включая меня, находится в розыске – нелепые слухи, которые вызывают недоумение, не более того. На работе клуба это никак не отразится, мы функционируем в штатном режиме.

Проверка длилась более пяти часов, работники клуба не могли покинуть офис до десяти часов вечера по местному времени.