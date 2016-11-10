В ноябре Кацикарис может быть уволен из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, утверждают "Известия". Руководство клуба недовольно работой 49-летнего специалиста и может отправить его в отставку уже в ноябре. Предполагается, что последний шанс исправить положение будет предоставлен греку в ближайших пяти матчах. Если кубанцы не будут показывать стабильную игру, клуб приступит к поискам нового главного тренера.

Кацикарис возглавил команду в конце июля 2016 года. Перед специалистом была поставлена задача выиграть Еврокубок, что автоматически дает путевку в Евролигу. Однако в четырех матчах регулярного сезона "Локо" потерпел три поражения, и теперь рискует не выйти в плей-офф.