15:39 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

В ноябре Кацикарис может быть уволен из "Локомотива"

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Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, утверждают "Известия". Руководство клуба недовольно работой 49-летнего специалиста и может отправить его в отставку уже в ноябре. Предполагается, что последний шанс исправить положение будет предоставлен греку в ближайших пяти матчах. Если кубанцы не будут показывать стабильную игру, клуб приступит к поискам нового главного тренера.

Кацикарис возглавил команду в конце июля 2016 года. Перед специалистом была поставлена задача выиграть Еврокубок, что автоматически дает путевку в Евролигу. Однако в четырех матчах регулярного сезона "Локо" потерпел три поражения, и теперь рискует не выйти в плей-офф.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643933#ixzz4Pbnl2gtl

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

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