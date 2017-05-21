В Израиле Блатта сватают в ЦСКА. БАСКЕТБОЛ - Единая лига ВТБ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:21 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

В Израиле Блатта сватают в ЦСКА

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Руководство ЦСКА рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды Дэвида Блатта, утверждает Isport. Специалист имеет контракт с турецкой "Дарюшафакой", однако армейцы могут сделать ему предложение в случае отставки нынешнего наставника Димитриса Итудиса. Слухи о возможной отставке Итудиса появились после поражения армейцев в полуфинале Евролиги от "Олимпиакоса" (78:82).

Блатт также известен по работе в сборной России (с 2006 по 2012 год), "Маккаби" из Тель-Авива и Кливленде.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

а по работе с петербургским и московским Динамо он не очень известен?

13:47

Thomas_Boy_

Без нормального центрового ЦСКА не поможет даже великий Блатт.

13:32

CanagliaVova

Волшебник на примете только один

13:30