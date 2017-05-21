В Израиле Блатта сватают в ЦСКА

Руководство ЦСКА рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды Дэвида Блатта, утверждает Isport. Специалист имеет контракт с турецкой "Дарюшафакой", однако армейцы могут сделать ему предложение в случае отставки нынешнего наставника Димитриса Итудиса. Слухи о возможной отставке Итудиса появились после поражения армейцев в полуфинале Евролиги от "Олимпиакоса" (78:82).

Блатт также известен по работе в сборной России (с 2006 по 2012 год), "Маккаби" из Тель-Авива и Кливленде.