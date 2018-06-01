В Екатеринбурге появится клуб единой лиги ВТБ?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству спорта региона и руководству БК "Урал" разработать трехлетнюю программу для выхода команды в Единую лигу ВТБ. Об этом стало известно после того, как в Екатеринбурге с рабочим визитом побывал президент РФБ Андрей Кириленко и провел встречу с губернатором, на которой в том числе присутствовали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент БК "Урал" Станислав Еремин.

Кроме того, Куйвашев одобрил идею проведения игр национальных сборных России в Екатеринбурге. Определено, что женская команда 21 ноября проведет отборочную встречу Евробаскета-2019 против сборной Венгрии. Запланировано проведение официальной игры и мужской сборной России. Куйвашев выразил пожелание, чтобы эти матчи прошли на новой 15-тысячной арене, которая будет построена в городе. (Андрей МАКСИМОВ)