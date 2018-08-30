В ЦСКА рассказали, когда украинец Боломбой получит российское гражданство

Президент ЦСКА Андрей Ватутин надеется, что украинский новичок команды Джоэл Боломбой получит российское гражданство к началу сезона.

- Надеюсь, что к началу сезона, то есть в октябре, этот процесс будет завершен и Джоэл Боломбой станет гражданином Российской Федерации. Мы хотим заявить его в Единую лигу ВТБ и Евролигу как россиянина, - цитирует "РИА Новости" Боломбоя. -По ходу сезона гражданство игрока менять нельзя, поэтому будем ждать завершения процедуры принятия гражданства РФ. Как только будет получен паспорт, он будет заявлен. Если к началу октября не получится, значит, позже. Этот процесс просто требует времени.

Процесс получения российского гражданства регламентирован нормами законодательства РФ, он не может быть быстрым. Он идет своим ходом, необходимы были ходатайства от РФБ, Единой лиги ВТБ и другие документы. Нужно согласие и Минспорта РФ, ожидаем его получить в ближайшее время. Затем документы поступят в администрацию президента РФ, там тоже надо пройти различные инстанции. Это рабочие моменты, которые просто требуют времени.

В 2016-м году Боломбой был выбран "Ютой Джаз" на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за "Юту" и "Милуоки", где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора). Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за "Висконсин Херд".

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