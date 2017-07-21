УНИКС завершил формирование состава и попытается удержать Каймакоглу

УНИКС завершил формирование состава на сезон-2017/18, сообщают "Известия". В межсезонье команду покинули лучший снайпер Евролиги-2016/17 Кит Лэнгфорд, центровой сборной Белоруссии Артем Параховский, американский форвард Коти Кларк и экс-защитник сборной России Евгений Воронов. Казанцы подписали десятерых новичков, включая Джамара Смита, Мартиньша Мейерса, Мелвина Эжима и Владислава Трушкина. По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, задачей клуба сейчас является сохранение лидеров, включая капитана Костаса Каймакоглу.

– Мы практически закончили формирование состава на сезон-2017/18, – сказал Евгений Богачев. – Возможно, у нас появится еще один новичок для усиления ротации, но это неточно. В целом мы проделали неплохую работу, но выводы можно будет делать только по окончании сезона.

Мы ведем переговоры с Каймакоглу о новом контракте. Существует вероятность, что он останется в команде.